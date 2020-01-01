بوتين يعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة فيرس كورونا في روسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ سلسلة “إجراءات استثنائية” لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد منها اقرار عطلة رسمية شاملة.

وقال بوتين في كلمة متلفزة اليوم إن أهم الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الدولة لكبح تفشي فيروس كورونا إعلان الأسبوع المقبل عطلة لكل العاملين في روسيا مضيفا بهذا الصدد.. أن “المهم في الوقت الراهن هو منع تهديدات الانتشار السريع لفيروس كورونا”.

كما اقترح الرئيس الروسي تأجيل التصويت على تعديل الدستور الروسي مشيرا إلى أن الموعد الجديد سيحدد لاحقا.

وأكد بوتين أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها خلال الأسبوع المقبل بما فيها المواصلات وهيئات السلطة والرعاية الصحية إضافة إلى الصيدليات والمتاجر والمؤءسسات المصرفية والمالية منوها بالدور “البطولي” الذي يؤديه العاملون بالقطاع الصحي في مواجهة تفشي الوباء.

وأشار بوتين إلى أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم يتطور بشكل حاد فيما يتعرض الاقتصاد العالمي بأكمله لهجمة ومن المتوقع حدوث كساد اقتصادي ولا سيما أن حالات الإصابة بهذا المرض تزداد في الكثير من بلدان العالم.