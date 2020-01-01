اتهامات تركية ل20 شخصية سعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي

جهينة نيوز:

اتهمت تركيا بشكل رسمي عبر المدعي العام لها 20 سعودياً في قضية قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في اسطنبول في تشرين الأول عام 2018، فيما لم تصدر السعودية حتى الآن تعليقا بخصوص تلك الاتهامات.

ومن المتهمين بتدبير القتل مدير المخابرات السعودي السابق "أحمد العسيري" ومستشار ولي العهد السابق "سعود القحطاني"، إضافةً لضابط في الحرس الملكي، وخبير في الأدلة الجنائية ومسؤول في المخابرات السعودية سبق لهم أن سافروا مع ولي العهد محمد بن سلمان ،حيث بنيت الاتهامات حسب بيان الادعاء العام على شهادات وتحليل أجهزة خاشقجي الالكترونية، وبيانات بمن دخلوا وخرجوا من تركيا في تلك الفترة.

وكان الصحفي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، وعرف بانتقاده الشديد للنظام السعودي, وقد اختفى بعدما دخل إلى قنصلية بلاده في اسطنبول لتسوية وثائق إدارية، حيث حملت السعودية مسؤولية قتله "لمجموعة مارقة", وفي شهر كانون الأول من العام 2018 قضت محكمة سعودية بإعدام 5 أشخاص لم تفصح عن أسمائهم وسجن ثلاثة آخرين في قضية القتل هذه.

المصدر BBC