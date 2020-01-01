بعد ميسي ورونالدو.. غوارديولا يتبرع لمكافحة تفشي كورونا

جهينة نيوز:

تبرع مدرب مانشستر سيتي "جوزيب غوارديولا" بمبلغ قدره مليون يورو لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، حيث بحث محاميه خلال الأيام القليلة الماضية أفضل طريقة لاستخدام هذه الأموال

و ستذهب هذه الأموال إلى حملة تديرها كلية الطب في برشلونة ومؤسسة "أنجيل سولر دانيل "الخيرية، وسيتم استخدامها للمساعدة في شراء المعدات الطبية ووسائل الوقاية للعاملين المشاركين في علاج المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفى في برشلونة.

وتعد إسبانيا من أكثر دول العالم تضرر من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء وفاة 2696 شخصا في البلاد، وبلغ عدد الإصابات حوالي 40 ألف مصاب.

المصدر BBC