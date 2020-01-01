أكاديمي كردي يكذّب ترامب

جهينة نيوز:

اعتبر الأكاديمي الكردي "فريد سعدون" أن تصريح الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الذي تحدث به أمس عن موافقة الأكراد السوريين والنظام التركي على إبرام اتفاق سلام بينهما “عار ٍعن الصحة”، لأن الأخير يحتل أراضي سورية وليس بوارد الانسحاب إلا بالقوة، وقوات سورية الديمقراطية – قسد، لايمكن أن تقبل ببقاء الاحتلال التركي،

وقال سعدون في تصريح له لصحيفة الوطن: <أعتقد أن التصريح خبيث ولا يوجد أي شي، حسب المؤشرات كلامه عارٍ عن الصحة تماماً ، فقد كان هناك وساطة أمريكية بين “قسد” وتركيا ولم يتم اتفاق، كما أن تركيا تحتل أجزاء من سورية وإذا أبرم الاتفاق هل سيتضمن انسحاب تركيا من المناطق التي تحتلها أم إن “قسد” فقط هي من سينفذ بالابتعاد عن الحدود 30 كم، لا أعتقد بأن يكون هناك أي اتفاق بين “قسد” وتركيا لأن الأخيرة تحتل أراضي سورية وأي اتفاق يجب أن يتضمن الانسحاب التركي، وحسب المجريات على الأرض تركيا ليست بوارد الانسحاب إلا بالضغط العسكري؟>.

ودعى سعدون إلى عدم الانجرار وراء الآراء والتدخلات الخارجية، مؤكداً أن ترامب يهدف من وراء هذا التصريح التمهيد للانسحاب الأميركي من الشمال والانتقال إلى مناطق النفط في دير الزور، ويهدف أيضاً للتخريب على مساعي روسيا لتحقيق اتفاق بين “قسد” والدولة السورية، خصوصاً أنه حصل مؤخراً تقارب في الرؤى بين الجانبين ، ومشدداً على أن الحل الأنسب للتصدي للاحتلال التركي وإخراجه هو اتفاق بين “قسد” والدولة على قواسم مشتركة وأن يكونا في خندق واحد وفق تفاهمات محددة وعدم الانجرار إلى الآراء والتدخلات الخارجية التي تحاول منع حصول هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن الاحتلال الأميركي بدأ بالانحسار وسينسحب مع الوقت.

وكان ترامب قد صرح أمس لموقع فوكس نيوز أنه على دراية تامة باتفاق تركي كردي قريب من شأنه أن يقرب المسافة بين الطرفين في سبيل الوصول لحل سياسي مشترك.