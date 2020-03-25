بدء حظر التجوال الجزئي في جميع الأراضي السورية

جهينة نيوز

بدأ حظر التجوال الجزئي في جميع الأراضي السورية اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا وفقا للاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

هذا واصدرت وزارة الداخلية التعليمات التنفيذية الناظمة لقرار حظر التجوال، حيث ينفذ القرار عسكريو قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية والقوى الأمنية والحواجز الامنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات.

هذا وأصدر الفريق الحكومي المعني بمتابعة اجراءات التصدي لفيروس كورونا، مساء امس، قراراً بمنع التجوال في الجمهورية العربية السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/3/2020 حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا.

المصدر: جهينة-متابعة