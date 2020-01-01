الأمم المتّحدة تحذر من خطر انتشار فيروس كورونا.. وتدعو لاسنجابة فورية لخطة مواجهته

جهينة نيوز

أكد الامين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" اليوم الأربعاء خلال إطلاقه خطة استجابة انسانية عالمية أن فيروس كورونا المستجد يهدد البشرية جمعاء، موضّحاً أن الخطة تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين.

وقال غوتيريش: < إن تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية>.

وأضاف: <يشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي. كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع، وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة، وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة>.

يذكر أن الخطة التي تقدم بها غوتيرش تستمر حتى ديسمبر وتدعو إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار، في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم.