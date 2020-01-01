القوات المسلحة الروسية تختبر استعداداتها لمواجهة تفشي كورونا

جهينة نيوز:

أطلقت القوات المسلحة الروسية اليوم اختبارا للتأكد من جاهزيتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الاختبار الذي انطلق اليوم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري في مؤسسات القيادة والوحدات التابعة للمنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية في سلاح الجو والقوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وقوات الهندسة العسكرية وبعض الهيئات المختصة بالإمدادات الطبية.

وأوضحت الوزارة أن الاختبار يهدف إلى رفع مستوى استعداد هذه الوحدات لتحقيق الأهداف المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا إذا اقتضى الأمر ذلك.

وكان أمين مجلس الامن القومى الروسي نيكولاى باتروشيف أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع الوبائي في روسيا جراء انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة