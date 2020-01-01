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شاهد .. شركات ألمانية تضع الطعام والماء بالطرقات ليأخذها المحتاجين
الأربعاء, 25 آذار 2020 الساعة 18:22 |
منوعات
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منوعات
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