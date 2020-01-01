صحيفة روسية: شويغو بحث في دمشق التصدي لانتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أوضحت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية بأن أحد أهداف زيارة وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" إلى دمشق مطلع الأسبوع الجاري يتعلّق بضرورة التصدي لانتشار فيروس كورونا.

حيث أشارت الصحيفة لأهمية توقيت الزيارة التي استغرقت يومين واختتمت أمس الثلاثاء، وأوضحت أن هدف هذه الزيارة يكمن في منع أي تصعيد من شأنه أن يصرف جهود روسيا وتركيا وسوريا عن تحديات أكثر خطورة تسبب فيها فيروس كورونا.

وتناولت الصحيفة الدوريات المشتركة الروسية_التركية على طريق "إم-4" في إدلب حيث أنهما لم تتمكنا بعد من إطالة مسار هذه الدورية، وأن الدورية الثانية التي نظمت في 23 من الشهر جاءت بمسافة منخفضة بسبب مشاكل واجهها الجانب التركي في ضمان أمنها.

هذا وبحث الوزير شويغو مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال الزيارة الوضع في محافظة إدلب وتنفيذ الاتفاق المبرم بشأنها بين روسيا وتركيا، بالتزامن مع استمرار انتشار الفيروس الجديد في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: صحيفة فيدوموستي