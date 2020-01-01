عمدة إيطالي: مباراة كرة قدم كانت سبب في مأساة نعيشها اليوم

جهينة نيوز:

وصف عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية "جيورجيو جوري" مباراة أتالانتا وفالنسيا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بـ"القنبلة البيولوجية"، معتبراً أن تلك المباراة كانت السبب في المأساة التي يعيشها سكان إقليم لومباردي في شمال إيطاليا.

وقال جوري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: <في وقتها لم نعرف ماذا يحدث، أول مريض تم تسجيله في إيطاليا كان يوم 23 شباط، وإذا كان الفيروس ينتقل في وقت المباراة يوم 19 فمن الممكن أن يكون قد أصيب 40000 شخص في هذه الليلة فقط، الكثيرون شاهدوا المباراة معا">.

يذكر أن نادي فالنسيا, أعلن عن إصابة 35% من العاملين في النادي بالفيروس، بعد المباراة التي انتهت بفوز النادي الإيطالي بأربعة أهداف لهدف, وسط حضور جماهيري غفيرا عكس معظم مباريات ذلك الدور.

وسجلت إيطاليا حتى يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 6800 حالة في جميع أنحاء البلاد.