الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون المياه عن مدينة الحسكة بعد استئناف ضخها صباح اليوم

جهينة نيوز:

أوقف الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ضخ المياه من آبار علوك بعد ساعات من تشغيلها صباح اليوم لتستمر معاناة أهالي مدينة الحسكة جراء انقطاعها لليوم الرابع على التوالي.

وقال مدير مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريح لسانا إن عمال المؤسسة خرجوا من محطة الضخ بعد إيقافها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم مؤكدة استمرار المؤسسة في محاولات تشغيلها ومشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه عمال المؤسسة إلى المحطة صباح غد “فلا بديل عن تشغيلها كونها المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون نسمة في الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها”.

وسير مجلس مدينة الحسكة صباح اليوم صهاريج لإيصال مياه صالحة للشرب إلى الأهالي ريثما يتم حل مشكلة آبار علوك ووقف انتهاكات قوات الاحتلال ومرتزقته الذين يقطعون المياه عن المدينة لليوم الرابع على التوالي.

وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أدانت في وقت سابق إقدام النظام التركي ومرتزقته الإرهابيين على قطع المياه المغذية للمدن الواقعة شمال شرق سورية الأمر الذي يعرض حياة أكثر من مليون شخص للخطر ولا سيما في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهوداً لمكافحة فيروس كورونا قبل أن ينتشر.