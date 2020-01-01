قصر بكنغهام: الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز المصاب بكورونا 12 اذار

جهينة نيوز:

أعلن القصر الملكي في بريطانيا "بكنغهام" أن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 اذار قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

وأكد القصر في إفادته أن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة، بحسب "رويترز".

وأعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.

وأصدر القصر بيانا جاء فيه: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة".

وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا".