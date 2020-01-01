من دمشق.. تسير باصات لنقل العسكريين إلى محافظات عدّة

جهينة نيوز:

سيّرت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق صباح اليوم باصات لنقل العسكريين المسافرين من دمشق باتجاه محافظات حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء تأمين وسائط النقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

وبيّن مدير الشركة العامة للنقل الداخلي المهندس سامر حداد في تصريح لوكالة "سانا" أن الشركة سيّرت سبعة باصات الساعة العاشرة صباحاً من مركز انطلاق البولمان في القابون تقل العسكريين المتجهين للمحافظات المذكورة، مؤكداً أن الشركة ستؤمن الباصات المطلوبة وفق الحاجة لجميع العسكريين المسافرين للالتحاق بقطعهم.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث والعشرين من آذار الجاري خلال المراجعة اليومية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا تكليف المحافظين تأمين وسائط النقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم من خلال تسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة إضافة إلى تخصيص باصات النقل الداخلي لصالح المناطق والمدن الصناعية في المحافظات لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية فيها.

وتوقفت وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات الساعة الثامنة أمس الثلاثاء.