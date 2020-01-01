السورية للتجارة: عقود توريد تدعم مخزون المواد الأساسية وزيادة مراكز التوزيع

جهينة نيوز:

بيّن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أنه تم توقيع عقود استجرار مواد استهلاكية جديدة بكميات كبيرة توفر مخزوناً لأشهر قادمة من المواد الأساسية.

ولفت نجم إلى اتّخاذ عدد من الإجراءات لتخفف الازدحام أمام صالات ومنافذ بيع المؤسسة عبر زيادة فترة الدوام حتى الساعة الخامسة مساء مع زيادة عدد الصالات والسيارات الجوالة وبالتعاون مع التجمعات العمالية والوحدات الإدارية حيث بدأت المؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتقديم خدمة البيع للمواد الأساسية عبر البطاقة في صالاتها البالغة 151 صالة والموزعة في كل المناطق إضافة لإدخال أكثر من 50 منفذ بيع جديداً للسورية في الخدمة والاستمرار بعملية التوسع الجغرافي لتشمل مناطق جديدة وخاصة الأرياف.

وأشار إلى زيادة مراكز البيع المتنقلة عبر السيارات الجوالة في كل المناطق والتجمعات السكانية التي لا توجد فيها صالات ومنافذ بيع للمؤسسة حيث تم إدخال 14 مركز بيع متنقلاً في إضافة لتخصيص 25 سيارة من المؤسسات العامة في عدد من المحافظات لتوزيع المواد إضافة لوجود 400 سيارة في المؤسسة تقوم بعملية نقل وتوزيع المواد الأساسية على الصالات وفي الأسواق، مبيناً ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من البطاقة الذكية لتصل إلى نحو مليون ومئة ألف أسرة منذ بداية آذار.