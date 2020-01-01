"مجموعة اليورو" تنهي اجتماعها من دون بيان ختامي حول "كورونا"

جهينة نيوز:

فشل وزراءُ ماليةِ مجموعة اليورو خلال اجتماعٍ عبر الفيديو في الاتفاقِ على الإجراءات الواجب اتّخاذُها لدعمِ الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا

وانتهى الاجتماع الوزاري التي استمرَّ ساعتَيْنِ من دون أنْ يتمكنَ الوزراءُ من الاتفاق على بيانٍ ختامي.

وقال رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، إنه ينتظرُ اجتماع رؤساءِ دولِ وحكوماتِ الاتحادِ الأوروبي المقرّرِ انقعادُه الخميس، لكيْ يعملَ الوزراءُ بـ"التوجيهات" التي سيتّفقُ عليها القادة.

وتسعى إيطاليا مدعومةً من فرنسا وإسبانيا، إلى الحصولِ على مساعدةٍ ماليةٍ ضخمة من بقيةِ الشركاء في الاتحادِ الأوروبي، وهو أمرٌ تعدّهُ دولُ الشمال، بقيادةِ ألمانيا وهولندا، سابقاً لأوانِه.