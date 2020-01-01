أسير فلسطيني يحرق نفسه في سجن "نفحة" احتجاجاً على الأوضاع الصحية

جهينة نيوز

أقدم أسير فلسطيني في سجن "نفحة" على إحراق نفسه، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على إهمال إدارة سجون الاحتلال للأوضاع الصحية للأسرى.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في تصريح متلفز أن الأسير محكوم بالسجن المؤبد، وأقدم على إحراق نفسه خلال فترة "الفورة".

وبيّن، أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال أبلغتهم أنه جرى نقل الأسير إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووضعه مستقر، من دون توفير مزيد من المعلومات حول حالته الصحية ودرجة الحروق التي أصيب بها.

وأضاف أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال سحبت الأطباء والممرضين من السجون، وأبقت على ممرض واحد فقط في كل سجن، في إطار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وحذّر أبو بكر من استمرار تجاهل وإهمال الوضع الصحي للأسرى، محمّلا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن أي ردات فعل غير متوقعة من الأسرى احتجاجا على أوضاعهم.

وفي سياق متصل، أشار أبو بكر إلى أن أحد محامي الهيئة تواصل مع الأسرى الأربعة الخاضعين للحجر الصحي في مستشفى سجن الرملة للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أية أعراض وتجري لهم فحوصات دائمة.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المؤسسات الحقوقية إلى التحرك لإلزام كيان الاحتلال بتطبيق كل البروتوكولات الدولية المتعلقة بالأسرى وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.