بدء ضخ المياه من محطة علوك إلى الحسكة بعد قطعها من مرتزقة الاحتلال التركي

جهينة نيوز

بدأت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة، اليوم، ضخ المياه من محطة مياه علوك باتجاه خزانات التجميع ثم إلى الأحياء السكنية في مدينة الحسكة وما حولها بعد قطعها من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين لثلاثة أيام.

وبيّن مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة، أن عمال التشغيل دخلوا المحطة صباح اليوم وتمكنوا من تشغيل آبار المشروع والبدء بعمليات الضخ باتجاه خزانات التجميع وفور الانتهاء من تعبئتها سيتم ضخ مياه الشرب إلى أهالي مدينة الحسكة والأحياء والتجمعات المحيطة بها وفق برنامج التقنين السابق والمناطق المحددة من خلاله وبالكميات المعتادة.

وفي السياق ذاته، بيّن رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو أن المجلس سيقوم بإيصال مياه صالحة للشرب إلى الأهالي عبر صهاريج كحل إسعافي وبكمية تتراوح من 200 إلى 300 متر مكعب يومياً لحين وصول المياه من محطة آبار علوك.

وأشار خاجو إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتجهيز 8 آبار موزعة في مركز مدينة الحسكة لتأمين مياه خاصة بالاستخدامات المنزلية وهي جاهزة ومتاحة أمام الجميع.

وأقدم مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية الذين يسيطرون على محطة آبار علوك قرب الحدود السورية التركية المصدر الرئيس لمياه الشرب على قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بهما أكثر من مرة كما تعرضت المحطة لاعتداءات عدّة منذ بدء العدوان التركي على المناطق الحدودية شمال محافظة الحسكة في التاسع من تشرين الأول الماضي.