عون يدعو اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلي والدعاء لدرء "كورونا"

الأربعاء, 25 آذار 2020 الساعة 13:13 | سياسة, عربي

عون يدعو اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلي والدعاء لدرء

جهينة نيوز:

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين إلى أن يكون عيد بشارة السيدة العذراء الذي يصادف اليوم، مناسبة للدعاء إلى القدير على نية ترسيخ الوحدة الوطنية بعدما ثبت للجميع أنها هي الدرع الحامي في المحن والصعاب، مضيفاً: هذه المبادرة رسالة جامعة نرفعها من لبنان للعلي على نية وطننا وشعبه وشعوب الأرض قاطبة نلتقي فيها مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها.

إلى ذلك، سلمت "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا" في لبنان أول دفعة من الحصص الغذائية المخصصة للعائلات الأكثر حاجة، وفقاً للقوائم المفصلة التي أعدت من خلال Call Center والجمعيات الصديقة.


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