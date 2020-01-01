السورية للتجارة في حمص تتخذ إجراءات لتخفيف الازدحام وإيصال المواد للمواطنين

جهينة نيوز:

بلغت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص خلال الشهر الماضي 840 مليون ليرة سورية من مختلف المواد.

وأوضح عماد ندور مدير الفرع أن صالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة تعمل حالياً بطاقتها القصوى لتوفير جميع المواد للمواطنين ولاسيما الغذائية، مشيراً إلى أن العمل يستمر لساعات متأخرة نتيجة الازدحام الكبير كما تم تخصيص سيارات جوالة لتوزيع المواد عبر البطاقة الذكية يومياً في المناطق التي تشهد ازدحاماً وتلك التي لا يوجد فيها منافذ بيع.

ولفت ندور إلى اتخاذ آلية جديدة بهدف تخفيف الازدحام الكبير من المواطنين على الصالات لاستلام المواد المخصصة عبر جمع البطاقات من المواطنين والاتصال بهم عند الوصول إلى دورهم ليأتوا ويستلموا مخصصاتهم، مبيناً أن الفرع اتخذ جميع إجراءات التصدي لفيروس كورونا حرصاً على صحة العاملين والمواطنين على حد سواء حيث قام برش الصالات بالمعقمات وتنظيفها جيداً على مدى ثلاثة أيام.

وخلال لقاء عدد من المواطنين أمام الصالات عبر المواطن مؤيد الجهني عن ضرورة إيجاد حل جذري للازدحام الحاصل شهرياً من قبل المواطنين على الصالات لاستلام المواد المخصصة لهم والذي يستغرق ساعات طويلة فيما أكدت المواطنة ريما العلي أنها تأتي عدة مرات بالشهر لاستلام المواد عبر البطاقة بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل بعدم وجود كل المواد دفعة واحدة، ما يضطر المواطنين للعودة مرات عدة وهذا يزيد الازدحام على الصالات ويضاعف من معاناة المواطنين.

وطالبت المواطنة سيلفا العكاري بضرورة العمل بخطوات جدية وسريعة لمعالجة مشكلة استلام المواد عبر الطاقة الذكية.