لم تمنعه الكورونا من جرائمه.. الاحتلال يجدد استهداف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين

جهينة نيوز:

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر جنوب قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.

كما جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين بنيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت النار باتجاههم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد كما تعتدي يومياً على أراضي الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم عن تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 62 حالة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ملحم إنه جرى تسجيل إصابتين لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفاً أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

ولفت ملحم، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصاباً، منهم 16 مصاباً تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية، وقال إنه تم أخذ 16 عينة من المصابين في بيت لحم بعد 16 يوم لكن لا تزال إيجابية وربما تحتاج إلى 21 يوماً لكي تتشافى، أما الطالبتين القادمتين من إيطاليا فإنّ العينات التي اخذت منهما سلبية غير مصابة.

من جهة أخرى، أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حالتي وفاة و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة في كيان الاحتلال أنّ حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت إلى خمس وفيات و2030 مصاباً، 37 منهم في حالة خطرة وتعافى 58 آخرون.

وذكرت الوزارة أن الضحية الرابع للفيروس في "إسرائيل" رجل في سن الـ 78 عاماً، وهو كان في حالة صحية خطرة قبل إصابته بالوباء، من دون اعطاء تفاصيل عن هوية المتوفي الخامس.