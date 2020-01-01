الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في منطقة الجزيرة وتستمر الأجواء السديمية وخاصة فوق المناطق الشرقية والبادية والرياح شمالية غربية في معظم المناطق بينما تكون شمالية شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع، غداً، لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق والجو غائم جزئياً وسديمي بشكل عام وخاصة في المناطق الشرقية.

والبادية مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق منطقة الجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 20/11 21/12 21/10

القنيطرة 16/9 17/10 17/8

درعا 20/11 21/12 21/10

السويداء 18/10 19/11 19/9

حمص 19/10 21/11 21/9

حماة 20/11 22/12 22/10

الحسكة 21/10 22/11 22/9

اللاذقية 21/14 23/15 22/13

طرطوس 20/14 22/15 22/13

حلب 19/11 20/11 20/9

ادلب 18/11 19/11 19/9

دير الزور 22/13 24/14 24/12

الرقة 21/11 23/12 23/10