البورصة الأمريكية تسجل أكبر مكسب مئوي منذ 1933

جهينة نيوز:

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجل مؤشرها "داو جونز الصناعي" أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

وجاء الارتفاع بعدما قال المشرعون الأمريكيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي، ما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار كورونا.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 11.37% ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما زاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 9.38% مسجلاً 2447.33 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 8.12% إلى 7417.86 نقطة.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف نيسان المقبل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مهوناً من هذه الجائحة، كما فعل في مراحلها المبكرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.