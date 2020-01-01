وزارة الصحة تخصص أرقاماً للرد على الاستفسارات المتعلقة بـ"كورونا"

جهينة نيوز:
خصصت وزارة الصحة أرقاماً ساخنة للرد على استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.
ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين الراغبين الاتصال على هذه الأرقام على مدار الساعة للاستفسار حول فيروس كورونا وطرق العدوى والوقاية والأعراض وتوزع أماكن الحجر الصحي والعزل الطبي في مختلف المحافظات.
وحسب البيان فإنه يمكن الاتصال على الأرقام التالية حسب كل محافظة..
الفريق المركزي 2758122/011
صحة دمشق 4414574/011
صحة ريف دمشق 4464159/011
صحة القنيطرة 2237014/014
صحة السويداء 212831/016
صحة درعا 2227999/015
صحة حمص 2223695/031
صحة حماة 2212097/033 و2321644/033
صحة حلب 2212114/021
صحة طرطوس 2321610/043
صحة اللاذقية 235765/041
صحة ديرالزور 311397/051 و315821/051
صحة الحسكة 222916/052