وزارة الصحة تخصص أرقاماً للرد على الاستفسارات المتعلقة بـ"كورونا"

جهينة نيوز:

خصصت وزارة الصحة أرقاماً ساخنة للرد على استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين الراغبين الاتصال على هذه الأرقام على مدار الساعة للاستفسار حول فيروس كورونا وطرق العدوى والوقاية والأعراض وتوزع أماكن الحجر الصحي والعزل الطبي في مختلف المحافظات.

وحسب البيان فإنه يمكن الاتصال على الأرقام التالية حسب كل محافظة..

الفريق المركزي 2758122/011

صحة دمشق 4414574/011

صحة ريف دمشق 4464159/011

صحة القنيطرة 2237014/014

صحة السويداء 212831/016

صحة درعا 2227999/015

صحة حمص 2223695/031

صحة حماة 2212097/033 و2321644/033

صحة حلب 2212114/021

صحة طرطوس 2321610/043

صحة اللاذقية 235765/041

صحة ديرالزور 311397/051 و315821/051

صحة الحسكة 222916/052