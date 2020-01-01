شفاء 14 مصاباً بفيروس "كورونا" في موسكو

جهينة نيوز:

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، عن أن 5 مرضى آخرين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو ليرتفع العدد إلى 14 شخصاً، مؤكدةً أن المرضى خرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، المخصص للمصابين بالفيروس.

وقالت راكوفا: خلال اليوم الأخير، تعافى 5 مرضى آخرين من الإصابة بالفيروس، وخرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، ولا يوجد كبار السن بين الذين تم إخراجهم، مشيرةً إلى أن جميع المعافين الذين يحتاجون للبقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا التوصيات المناسبة عند الخروج