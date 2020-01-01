مسودة دستور جديد.. والرئيس الجزائري يؤجل عرضها بسبب كورونا

جهينة نيوز:

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، مسودة الدستور الجديد من اللجنة الدستورية التي كلفها منذ أكثر من شهرين بصياغة دستور جديد للبلاد، لكنه أرجأ فتح نقاش سياسي ومجتمعي حول المسودة إلى ما بعد التعافي وتجاوز الأزمة الوبائية لفيروس كورونا الجديد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس تبون استقبل أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الدستورية التي تضم 17 من كبار خبراء القانون والفقه الدستوري في الجزائر، الذي سلمه مسودة الدستور وتتضمن التعديلات التي تقترحها اللجنة في إطار المحاور السبعة التي حددها الرئيس للجنة في وقت سابق.

وثمّن تبون جهود أعضاء اللجنة التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساساً في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها.

وأوضح البيان أنه: نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف.

ولم يحدد بيان الرئاسة آجالا زمنية لعرض الدستور الجديد، ويرجح أن يكون ذلك مرتبطاً بمدى تطور الأزمة الوبائية ونجاح السلطات في حصر انتشار الفيروس، ولاسيّما أن المجهود الكلي للدولة والمجتمع متوجه في الوقت الحالي بالكامل لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى أن التدابير الوقائية التي أعلنتها السلطة والمتمثلة بمنع التجمعات وقطع حركة النقل وغيرها، لا تتيح أية فرصة لتنظيم نقاش سياسي ومدني حول مسودة الدستور في الوقت الحالي.

وبخلاف ذلك، كانت أحزاب سياسية قد اقترحت على الرئيس عبد المجيد تبون إرسال المسودة للأحزاب لفتح نقاش داخلي بين مناضليها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وباستخدام أنظمة الاتصال الحديثة (فيديو كونفيرانس)، على غرار حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، والتي دعت الرئيس، في بيان قبل أسبوع، إلى "عدم التأخر في خطوات الإصلاحات الدستورية والقانونية، واعتماد وسائل الاتصال الإلكترونية في إرسال الوثائق إلى الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية ومناقشتها من قبل هؤلاء عبر الاجتماعات الإلكترونية كمرحلة أولى خلال فترة الوقاية من الوباء.