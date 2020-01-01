الجيش اللبناني يصنع كمامات لعناصره بمواصفات طبية وصحية

جهينة نيوز

نشر ​الجيش اللبناني​ على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لعملية انتاج وتصنيع الكمامات الطبية لعناصره وفق المعايير الدولية المطلوبة.

وأرفق الجيش المقطع ببيان جاء فيه: "في إطار مواكبتها لإجراءات ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​، وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتم توزيعها على العسكريين".

وتأتي هذه الخطوة بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية تدابير استثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث يلعب الجيش اللبناني دورا كبيرا في تطبيق الاجراءات على المواطنين وحثهم على التزام المنازل والخروج في الحالات القصوى فقط.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء تسجيل 37 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في البلاد.