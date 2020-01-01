مقتل وفقدان العشرات بسبب الفياضانات في مختلف محافظات ايران

جهينة نيوز

​ نجمت الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق الإيرانية عن حصول فياضانات شملت العديد من المحافظات الإيرانية والتي أودت بحياة 12 شخصا وفقدان أخرين.

وذكر موقع "إيران انترناشيونال" نقلا عن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن الفياضانات أدت إلى مقتل 12 شخصا وفقدان اثنين أخرين.

وأوضح خالدي أن "11 محافظة من أصل 31 تضمّها إيران شهدت هطولا للأمطار الغزيرة"، لافتا إلى أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، و​كرمان​، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا ب​الفيضانات​".

وأكد خالدي أن "عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في المناطق المنكوبة".