إغلاق مقاهي مخالفة لقرار الإغلاق في السويداء.. وتغريمها 500 ألف ليرة

جهينة نيوز

نظمت اللجنة المكلفة من قبل مجلس مدينة السويداء بمتابعة المخالفات المرتكبة من قبل المطاعم والكافيات والاستراحات أربعة ضبوط جديدة بحق أربع كافتيريات على الشارع المحوري لعدم التزامها بقرار الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ليرتفع عدد الكافتيريات المخالفة التي تم ضبطها في المدينة إلى / 12/ كافيتريا.

رئيس مجلس مدينة السويداء بشار الأشقر أكد لـ “الوطن” إغلاق الفعاليات المخالفة وتشميعها بالشمع الأحمر مع فرض غرامة مادية مقدارها ٥٠٠ ألف ليرة، وسحب الترخيص أصولاً بحق كافة الكافيتريات والمطاعم والمحال التجارية التي تم تحديدها بموجب تعميم رئيس مجلس الوزراء والتي لم تلتزم بقرار الإغلاق.

ولفت الأشقر إلى أنه تم إنجاز عملية تعقيم نحو / 90 / بالمئة من الدوائر والمؤسسات الرسمية في مدينة السويداء، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم لجميع الشوارع والساحات الرئيسية والتجمعات السكنية في المدينة والسيارات العامة والخاصة وذلك ضمن خطة وضعها مجلس المدينة بهذا الخصوص تفادياً لانتشار فيروس كورونا.