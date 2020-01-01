سفينة روسية محملة بسيارات إسعاف تبحر باتجاه سورية

جهينة نيوز:

قال صحافي من رويترز إنه شاهد سفينة شحن تشغلها البحرية الروسية وهي تعبر مضيق البوسفور التركي في طريقها إلى سورية أمس الثلاثاء محملة بسيارات إسعاف.

وكانت السفينة العسكرية الروسية «دفينيتسا-50» تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع إحدى الحاويات.

وقال الجيش الروسي الاثنين إن فيروس كورونا لم يصب أيا من جنوده.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم أمس الثلاثاء أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خضع لاختبار الكشف عن الفيروس بعد عودته من سورية هذا الأسبوع وأن النتيجة كانت سلبية.

المصدر رويترز