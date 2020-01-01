أبراج الأربعاء 25 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 25-3 : واضح يحب الاكتشاف والمعرفة.. إداري مستقل لايحب الروتين ويغير بعواطفه ويحب المال والدعوات واللقاءات.

خلال الشهور القادمة هناك قيادة سيادة جديدة.. لاتدخل بالمجهول إذا كنت تاجراً انتبه هناك قضية فيها خلاف.. وأمور عاطفية تحلّ وبداية عمل جديد بالنصف الثاني من العام وزواج وارتباط للبعض.

الحمل:

حماستك جيدة وفرص لحسم القضايا .. حيوي وسريع ويجب أن تكون هادئاً لأنّ حركته بالاتجاه الإيجابي وتغير شيئاً على صعيد المنزل .. حسم وطاقة لأن القمر والشمس في برجك.

الثور:

تعاكسك الظروف وتتنقل وتغضب ويوم بطيء وتشعر بالظلم يجب أن تكون صبوراً وتتلقى مساعدات من الآخرين وتتعامل مع غرباء، لكن لاتبدأ بأشياء جديدة اليوم وانتبه على أغراضك من الضياع.

الجوزاء:

ترغب بالتجديد ويوم اجتماعي وجريء ودعوات ومطمئن للترويج لأعمالك هناك لقاءات وانفراج وأصدقاء وشركاء مع ذلك انتبه من التآمر ولاتغامر بسلامتك.. حركة ومعارف وصداقات قديمة.

السرطان:

أثبت حضورك وجدراتك وحاول أن تتخلى عن الارتجال وانتبه على أعمالك وتتعرض لمتاعب وتتعامل مع غرباء وتجد حظوظك وتعامل اليوم مع أطباء ونزلة أسواق وحركة غرباء.

الأسد:

تنقلات مهمة وقوة أفكار ولديه قدرة على طرح المواضيع بنجاح.. زوار واتصالات ويجهّز نفسه للاستقبال.. تشاور وأمور قضائية وغيبية. ترويج وبيع وشراء للبعض.

العذراء:

يناقش مواضيع تمويل وقرض ويحصل على تسوية يحلم بها، وفتح أبواب جديدة ويدقق بالتفاصيل ويتوضح أي سوء تفاهم اليوم، قضايا قانونية استشفائية وغالباً مرافقة مريض.

الميزان:

بما أن القمر في مربعك مع الشمس تركّز على الشراكة وقد تطرأ تعديلات تثير غضبك.. هناك تأجيل واهتمام بالصحة لذلك حاول تقريب المسافة بينك وبين الشركاء.

العقرب:

استيقظ باكراً واعتمد على نفسك ونظّم جدول عملك.. يوم للتنقل واطلب مساعدة وانتبه على صحتك ومواعيدك..

القوس:

يوم جيد تفاوض بمتعة وتجد صدى قد تقيم سهرة.. زيارة وتعارف واهتمام بطفل أو مرافقة طفل.. صوتك مسموع وتخصص وقتاً لهواية مفضلة..

الجدي:

تنشغل بمسائل عالية وشخصية لاتدع أحداً يحبط أعمالك.. قد تكون اليوم مظلوم بالعائلة أو يزورك أناس متعبين.. يوم للعائلة والتصليحات.

الدلو:

للكلام والتواصل والقيام برحلة أو إيجاد حل لمسألة عالقة.. سفريات قصيرة وهواتف نقالة.. يوم مساعد لك باعبتار أن القمر والشمس في برج الحمل..

الحوت:

يوم مثمر على صعيد مالي وتدفع مالاً يحب أن تكون حكيماً .. تحسين ميزانية للبعض وهدايا .. لاتبيع جلد الدب قبل الصيد.. حظوظ مالية للبعض والبعص صرف زيادة.. المال هو عنوان نهارك.