زاخاروفا: يجب فرض عقوبات على من لم يرفع عقوباته في زمن كورونا!

جهينة نيوز:

اقترحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فرض تقييدات على الدول التي لم ترفع عقوباتها ضد دول أخرى على خلفية وباء كورونا.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك"، في تعليقها على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى زعماء دول مجموعة العشرين رفع عقوبات تمنع إيصال الأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية إلى محتاجيها في ظروف الوباء: "إنها فكرة جيدة، وأود أن أضيف إليها شيئا، ألا وهو فرض عقوبات على من لم يرفع عقوباته".

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 26 مارس، والتي تخطط السعودية لإجرائها عبر جسر فديو، ستركز على تنسيق جهود الدول الصناعية الكبرى لمواجهة وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي