إيران تبدأ إنتاج 80 ألف عدة تشخيص وباء كورونا أسبوعياً

جهينة نيوز:

أعلن مدير قسم تنمية العمل في شركة بيشتاز المعرفية الإيرانية وحيد يونسي عن إنتاج ثمانين ألف عدة تشخيص كورونا أسبوعيا في خط إنتاج الشركة وأنه تم اليوم توزيع ألف عدة تشخيص على المختبرات.

ولفت يونسي في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم إلى أن الشركة المؤلفة من عدة شركات معرفية بدأت منذ شهر مع تفشي مرض كورونا في البلاد أعمالها البحثية وتحقيقاتها من أجل إنتاج عدة تشخيص كورونا.

وأوضح يونسي أن شركة بيشتاز المعرفية بادرت إلى إنتاج عدة تشخيص فيروس كورونا بالاعتماد على البنى التحتية اللازمة وبناء على دعوة قسم الشؤون العلمية والتقنية في ديوان رئاسة الجمهورية.