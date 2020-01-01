الدفاع الروسية: إرهابيون يفجّرون مدرّعتين تركيّتين في إدلب

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لمدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا "أوليغ جورافلوف"، بأن عناصر إرهابية فجروا اليوم الثلاثاء مدرعتين عسكريتين تركيّتين في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال جورافلوف: <تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركي اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث تم يوم 24 مارس انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن في محافظة إدلب. وأدى الانفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين، وختاماً.. يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم>.

وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا تلتزم بشكل عام بوقف إطلاق النار، فيما تواصل تشكيلات هيئة تحرير الشام والتي رفضت هذا الاتفاق، شن الهجمات وعمليات القصف.