لدعم القطاع الصحي في البرازيل ..ملعب ماركانا التاريخي يتحول إلى مستشفى ميداني

جهينة نيوز

وضعت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل ملاعبها في خدمة الهيئات الصحية في البلاد من أجل تحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل توقف الدوري المحلي حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس ”كوفيد-19“، أعلن أكثر من نصف أندية دوري الدرجة الأولى ملاعبها للسلطات الصحية التي تسعى لزيادة سعة المستشفيات لمكافحة الفيروس، لاسيما في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان.

ووفقًا لشبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، فإن ملعب ماركانا التاريخي سوف يكون من بين الملاعب التي ستتحول إلى مستشفيات ميدانية من أجل دعم القطاع الصحي في البرازيل.

كما نقلت وكالة ”فرانس برس“ الفرنسية تصريحات عن رودولفو لانديم رئيس نادي فلامنغو، أكد خلالها أنه سيقدم ملعب ماراكانا الشهير للهيئات الصحية.

ويعد ملعب ماراكانا من بين أبرز المعالم الرياضية حول العالم، حيث كان شاهدًا على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، مثل مونديال عام 1950 الذي خسرته البرازيل على أرضها لصالح أوروغواي، ونهائي مونديال 2014 الذي توجت به ألمانيا على حساب الأرجنتين، ودورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016.