صدور تعليمات تنفيذية لقرار منع التجوال

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من التعليمات التنفيذية المتعلقة بقرار حظر التجوال الجزئي الذي صدر مؤخراً والذي يعد خطوة حكومية جديدة في سبيل التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد, وتتضمن هذه التعليمات:

1- إغلاق كافة الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.

2- تسهيل عمل الاسعاف والاطفاء ومؤسسات الخدمات الرئيسية " الكهرباء والمياه والاتصالات إضافة الى الطواقم الصحية ووسائل الاعلام.

3- تكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز للمواطنين بجميع المناطق والاحياء من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.

4- تشكيل مجموعتي عمل الاولى برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الاستفادة من الآليات والقوى البشرية في الوزارات لتأمين المواد التموينية والخدمات الأساسية والاشراف على عمل المخابز ومراكز الحبوب وتضم وزراء الموارد المائية والكهرباء والنقل والاشغال العامة والاسكان والاتصالات ووزيري دولة، والمجموعة الثانية برئاسة وزير الصحة مهمتها متابعة الشؤون الصحية واستمرار عمل المنشآت الطبية والصحية والمشافي ومتابعة تطورات انتشار الفيروس عالميا وإقليميا واقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس على ان تضم وزراء الإدارة المحلية والتعليم العالي والداخلية والتربية، وتقرر وضع الية عمل للقائمين على استمرار عمل الجهات العامة.

5- الطلب من اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين إلزام مصانع ومنشآت القطاع الخاص الصناعية والإنتاجية بتامين إقامة دائمة مؤقتة للعمال أو تأمين وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع الوزير المختص والمحافظ.

وكان قد نتج عن اجتماع الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا قرار يقضي بمنع التجوال الليلي في الجمهورية العربية السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 25/3/2020 وكلفت وزارة الداخلية بإصدار التعليمات التنفيذية والإشراف على تطبيقه.

المصدر: وزارة الداخلية