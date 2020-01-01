تشيلسي يعلن عن شفاء لاعبه من الكورونا

جهينة نيوز

أعلن نادي تشيلسي الانكليزي عن شفاء لاعبه "كالوم أودوي" من إصابته بفايروس كورونا بعد أن أظهرت الفحوصات إيجابية النتائج بإصابته بالمرض الخميس الماضي.

حيث طمأن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أنصاره عن حالته الصحية وتعافيه من الفايروس وأنه يشعر بحالة صحية جيدة عبر شريط فيديو له على حسابه في تويتر

وقال أودوي: <كما تعلمون لقد أصبت بالفيروس في اليومين الماضيين، وقد تعافيت منهن أنا أتبع الإرشادات الصحية وأعزل نفسي عن الجميع طوال الأسبوع، ىمل أن أرى الجميع قريبًا ونأمل أن يعودوا إلى الملعب قريباً.. اعتنوا بأنفسكم>

من جهته قال النادي في بيان رسمي: <إنه لمن دواعي سرورنا أن نبلغكم أن كالوم هودسون أودوي يتعافى ويتمتع حاليا بصحة جيدة، وقد عاد إلى وضعه الصحي الاعتيادي بعد فترة العزل الذاتي إثر إصابته بفيروس كورونا>.

وكان اللاعب قد فرض على نفسه العزل الذاتي كإجراء وقائي بعدما أظهر أعراضاً شبيهة بنزلة البرد الخفيفة مطلع الأسبوع الماضي، وبعد تأكد إصابة اللاعب أُعلنت منشأة كوبهام التدريبية الخاصة بالنادي الإغلاق الجزئي، وفرض العزل الذاتي لمن كان على اتصال قريب باللاعب وفقًا للإرشادات الصحية الحكومية، كما شملت إجراءات العزل كافة اللاعبين في النادي والطاقم التدريبي، وعدد آخر من الموظفين.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز توقف حتى الرابع من أبريل بسبب الانتشار السريع للفيروس، الذي أوقف أغلب منافسات الرياضة في العالم

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