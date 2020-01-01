في أزمة كورونا.. مورينيو يتطوع لمساعدة المسنين في بريطانيا

جهينة نيوز:

بادر مدرب فريق توتنهام الانكليزي "جوزيه مورينيو" إلى التطوع في العاصمة البريطانية لندن للعمل مع هيئتي "إيدج يوكي" و"لاف يور دور ستيب"، لأجل مساعدة الأشخاص الأكثر هشاشة على تخطي الظروف التي يمرون بها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

حيث يشارك مورينيو في تحضير وجبات طعام وتجهيز أغراض أخرى، تمهيداً لإرسالها إلى أشخاص في وضعية صعبة ولا يستطيعون الخروج من منازلهم

وقال مورينيو، في مقطع فيديو نشرته هيئة خيرية: <أنا هنا لأجل المساعدة في أنفيلد.. بوسعكم أن تتبرعوا بالمال أو الطعام>.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" فرض إغلاقا عاما لمدة ثلاثة أسابيع بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، حيث لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة.