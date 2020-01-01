جهينة نيوز:

وزارة الإعلام السورية تطلق حملة إعلانية لنشر الوعي حول فيروس كورونا

أطلقت وزارة الإعلام السورية حملة توعية عبر اللوحات الطرقية تتضمن عدداَ من الإرشادات والإجراءات التي تساعد في التصدي لفيروس كورونا بالتنسيق بين المؤسسة العربية للإعلان وشركات الإعلانات الطرقية.

وقد شملت الحملة حتى اليوم نشر أكثر من 100 لوحة طرقية بدمشق ومحيطها و200 في بقية المحافظات تهدف لتقديم الإرشادات التي يجب التقيد بها لسلامة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا عبر زيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الآخرين إضافة إلى الدعوة للبقاء في المنازل كأفضل طريقة لمنع الإصابة بالعدوى.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتوعية المواطنين بخطورته وطرق الحد من انتشاره وتجنب الإصابة به.