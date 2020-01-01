اختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا خلال دقائق

جهينة نيوز:

منحت وزارة الدفاع الأميركية أحد المختبرات الفرنسية وفقًا لإجراءات الطوارئ الحق في طرح فحص سريع يدعى "بيوفاير كوفيد-19" للكشف عن فيروس كورونا طوال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الوباء، حيث سيكون متاح في السوق الأميركية، ومن ثم في السوق الدولية عندما تسمح السلطات المنظمة بذلك.

ويتميز هذا الفحص بسهول استخدامه من خلال من مسحة من البلعوم الأنفي، ويكشف عن الإصابة بالفيروس خلال 45 دقيقة، وفق ما أعلنت مجموعة مختبرات "بيوميريو" الفرنسية، حيث سيتعين أن يحصل الاختبار المُنتج في فرنسا قريباً على تصريح لتسويقه في الاتحاد الأوروبي، وطرحه في الأسواق العالمية.

يذكر أن هذه ثاني مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كورونا طورتها مجموعة "بيوميريو"، حيث تم التحقق من نجاعة اختبار (SARS Cov-2 R-Gene) في فرنسا من قبل المركز المرجعي الوطني لفيروسات عدوى الجهاز التنفسي الذي أشاد به.

المصدر: Sky news