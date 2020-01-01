فيروس جديد يظهر في الصين وتسجيل أول حالة وفاة

جهينة نيوز:

قال موقع «جلوبال تايمز» الصينى، إن الشخص المصاب بفيروس هانتا، فقد حياته في حافلة أثناء توجهه من مقاطعة يونان إلى مقاطعة شاندونج، مضيفة أن السلطات أخضعت 31 شخصًا كانوا فى الحافلة للفحص الطبى.

وأوضحت تقارير طبية أن أعراض فيروس هانتا تتشابه إلى حد ما مع أعراض فيروس كورونا المستجد، الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس «هانتا» عاد مجددًا ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

ونوّهت التقارير بأن «هانتا» هو فيروس قاتل لكنه حتى الآن لا ينتقل من شخص إلى آخر، وإنما ينتقل عن طريق القوارض ومنها الفئران.

وتصدر وسم «hantaviruses» الترند العالمي في موقع تويتر، على خلفية المخاوف من انتشار وباء جديد.

ومن أعراض هذا المرض الإصابة بالصداع، والدوار، والحمى المصحوبة بارتجاف، وآلام العضلات، ومشاكل معدية معوية من قبيل الشعور بالغثيان والتقيؤ والإسهال وآلام البطن، تليها إصابة مفاجئة بضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم.

وتظهرالأعراض في المعتاد خلال ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد التعرض المبدئي للفيروس. ولكن ربما تظهر الأعراض مبكرًا بعد أسبوع واحد فقط أو يتأخر ظهورها حتى ثمانية أسابيع بعد التعرّض للفيروس.

المصدر: موقع "غلوبال تايمز" الصيني