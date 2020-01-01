رسمياً.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 عام كامل

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام ما بين الـ 24 من تموز والتاسع من آب، حتى صيف عام 2021 على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن رئيس اللجنة الأولمبية "توماس باخ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وبناءً على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، اتفقا على تأجيل هذه الفعالية الرياضية العالمية إلى صيف العام المقبل لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة على منظمي دورة الألعاب الأولمبية لتأجيل الموعد المقرر على خلفية تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى تسجيل نحو 17 ألف وفاة حول العالم ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر وجمد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم.