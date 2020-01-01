X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
بدء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل
جنازة مزيفة في الأردن بهدف كسر حظر التجول.. شاهد ماذا حدث ؟!
تخصيص وحدة سكنية كاملة للحجر الصحي في حالات الطوارئ بالمدينة الجامعية بدمشق
الصحة العالمية: من الممكن أن تتحول أمريكا إلى مركز لتفشي فيروس كورونا
4 من جنود حلف الناتو يصابون بفيروس كورونا في أفغانستان
رئيس وزراء اليابان: فكرة تأجيل أولمبياد طوكيو حتى صيف 2021
السورية للتجارة تفتتح 7 منافذ جديدة في دير الزور لبيع المواد الغذائية والخبز
تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونظيره الأوروبي بسبب كورونا
57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
محافظة طرطوس تدعو للإبلاغ عن أي حالة مشتبهة أو دخول غير شرعي
في مصر.. حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كورونا
اليونيسيف ترفض قطع النظام التركي ومرتزقته لمياه الشرب عن الحسكة: يعرض حياة نحو نصف مليون شخص للخطر
ملياردير ألماني يتعهد بإهداء دول العالم "ما عدا أمريكا" لقاح يموله لمكافحة كورونا
البنتاغون: فيروس كورونا ربما يؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية
ترامب : لن نبقي البلاد مقفلة لمدة شهر .. لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جنازة مزيفة في الأردن بهدف كسر حظر التجول.. شاهد ماذا حدث ؟!
الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 17:37 |
منوعات
,
منوعات
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
الأردن.. تحذيرات من ارتفاع الأسعار بسبب الإقبال غير المبرر
وزير الصناعة والتجارة الأردني في دمشق لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية وسبل تطويرها
نتنياهو: سنعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا
الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية على الحدود مع سورية والأردن
الأردن يمنع تصديرها وينشئ معملاً لصنع 10000 كمامة في الساعة
اقرأ المزيد...
ملياردير ألماني يتعهد بإهداء دول العالم ما عدا أمريكا لقاح يموله لمكافحة كورونا
مصر تبين المحافظات التي سجلت إصابات بكورونا وتنعي لواءين
هل تصلح المشروبات الكحولية والخل لتعقيم الأسطح ضد فيروس كورونا..؟
في زمن الكورونا ..الشرطة الإسبانية حظر التجول يشمل الديناصورات أيضاً
تعرف على أطول رحلة جويّة في العالم بسبب كورونا
إذن استثنائي للزواج في زمن الكورونا في إيطاليا
أعراض كورونا تتفاقم لدى طفلة عمرها 4 سنوات بعد تناولها الإيبوبروفين
الخيانة تسبب الكورونا أيضاً!!
شااهد ..هولندا : إتلاف حقول الورد الشهيرة. بسبب فيروس كورونا
النمل الاسود الكبير، ينتشر بالمليارات في سلطنة عمان
فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015
شاهد.. يحدث في الهند ..بول البقر للشفاء من فيروس كورونا ؟!
شاهد..الإيطاليون يغنون من شرفات منازلهم في فترة العزل المنزلي
كيف تواجه نوبات الجوع الشديدة؟
فيتامين لا يمكن للخلايا السرطانية الصمود أمامه
أضف تعليق
أخبار اخرى
بدء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل
جنازة مزيفة في الأردن بهدف كسر حظر التجول.. شاهد ماذا حدث ؟!
تخصيص وحدة سكنية كاملة للحجر الصحي في حالات الطوارئ بالمدينة الجامعية بدمشق
الصحة العالمية: من الممكن أن تتحول أمريكا إلى مركز لتفشي فيروس كورونا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الثلاثاء 24 آذار مع سمر عمران
الحجر على طاقم طائرة الخطوط السورية العائدة من موسكو اليوم
5 تطورات "مبشرة" بشأن وباء فيروس كورونا
بخبرات سورية.. روبوت استشعار حراري لفحص كورونا عن بعد
الأكثر مناقشة
وفاة وزير الدفاع الأسبق علي حبيب عن عمر ناهز 81 عاماً
الرئيس بوتين هنأ السوريين بعيد ليلة الاسراء و المعراج خلال اتصاله بالرئيس الاسد
تعرف على توصيات سيد المقاومة بخصوص فيروس كورونا
تصاعد نظرية الحرب البيولوجية.. والولايات المتحدة المتهم الأول بنشر الــ"كورونا"
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.