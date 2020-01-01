4 من جنود حلف الناتو يصابون بفيروس كورونا في أفغانستان

الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 17:18 | سياسة, عالمي

4 من جنود حلف الناتو يصابون بفيروس كورونا في أفغانستان

جهينة نيوز

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الثلاثاء إصابة أربعة أعضاء تابعين لمهمة "الدعم الحازم" التي تقوم بتدريب قوات الأمن الأفغانية بفيروس كورونا.

وأفيد في وقت سابق، أن قوات الناتو في أفغانستان فرضت الحجر الصحي على الأفراد العسكريين والمدنيين القادمين من الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الحلف، إن "نتائج تحاليل الكشف عن كورونا كانت إيجابية لدى أربعة جنود من قوات التحالف، وهذه هي الحالات الأولى لإصابة الجنود ضمن مهمة "الدعم الحاسم" في أفغانستان".

وأضاف التقرير أن جميع المصابين الأربعة وصلوا إلى أفغانستان مؤخرًا.

وفي وقت سابق أفادت السلطات الأفغانية أنه تم تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 آذار 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر "جائحة" حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ17 ألف شخص.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا