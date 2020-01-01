السورية للتجارة تفتتح 7 منافذ جديدة في دير الزور لبيع المواد الغذائية والخبز

جهينة نيوز

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في دير الزور اليوم 7 منافذ جديدة بالمدينة لبيع المواد الغذائية ومادة الخبز.

وقال مدير فرع المؤسسة أغيد الجويشي في تصريح لسانا إنه ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وبهدف منع الازدحام على صالات ومنافذ البيع القائمة تم اليوم افتتاح 7 منافذ بيع جديدة بالمدينة توزعت على مباني السورية للحبوب والثانوية النسوية وشركة كهرباء دير الزور ومديرية الزراعة ومشفى الأسد ومديرية الخدمات الفنية والوحدة الارشادية في الجفرة لافتا إلى أن هذه المنافذ تم تزويدها بالمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المواد المدعومة التي يتم توزيعها عبر البطاقة الالكترونية والمنظفات والمعقمات التي يكثر الطلب عليها هذه الفترة إضافة إلى توفير مادة الخبز بهدف إنهاء حالة الازدحام على الأفران ومعتمدي بيع الخبز.

وبين الجويشي أن فرع المؤسسة بصدد افتتاح المزيد من المنافذ التي يتم تجهيزها في المراكز الحكومية والتي ستدخل بالخدمة في غضون الأيام القليلة القادمة.

من جانبه أشار مدير منفذ الثانوية النسوية كامل الدندل إلى أن منفذ البيع الذي تم افتتاحه اليوم تم تزويده بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التعقيم والمنظفات إضافة إلى مادة الخبز ويشهد المنفذ منذ الساعات الأولى لافتتاحه إقبالا من المواطنين القاطنين بالقرب من الثانوية لافتا إلى أنه يتم في المنفذ اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم للمكان وارتداء الكمامات والقفازات من قبل العاملين فيه.

ونوه عدد من المواطنين بهذه الخطوة الايجابية التي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وتسهم بصورة كبيرة في القضاء على الازدحام وتتيح لهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأقصر وقت واسهل طريقة.