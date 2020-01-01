محافظة طرطوس تدعو للإبلاغ عن أي حالة مشتبهة أو دخول غير شرعي

الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 16:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

محافظة طرطوس تدعو للإبلاغ عن أي حالة مشتبهة أو دخول غير شرعي

 

جهينة نيوز

دعت محافظة طرطوس المواطنين للإبلاغ عن أي حالة اشتباه بأعراض كورونا أو دخول غير شرعي عبر الحدود.

وأصدرت المحافظة الحدودية مع لبنان تعميماً باسم المحافظ، صفوان أبو سعدى، طالبت فيه بالتواصل مع السلطات الصحية عند أخذ العلم بدخول أي شخص كان خارج القطر بطريقة غير شرعية بعد إغلاق المعابر الحدودية أو عند الاشتباه بوجود أية عوارض تشير للإصابة بفيروس كورونا لدى أي شخص.

وقالت المحافظة في صفحتها على الـ"فيسبوك" إنّ ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا.

وتوعّدت المحافظة من يخالف بأنه سيتحمل المسؤولية الكاملة، وكان عدد من الصفحات تداول معلومات حول استمرار دخول أشخاص للمحافظة من لبنان بشكل خاص، وطالب بالإبلاغ عنهم، بهدف خضوعهم لفحوص طبية تحسباً من انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، التي لم تعلن سوى عن إصابة واحدة فيها لحالة كانت قادمة من الخارج


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