البنتاغون: فيروس كورونا ربما يؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد قد تؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي: "إذا استمر هذا الوباء على النطاق الذي يتوقعه البعض لفترة طويلة، فسوف يكون له تأثير ملحوظ على الاستعداد القتالي".

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.

وأكد بنس في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحًا كل يوم... في تقرير اليوم تم اختبار 254 ألف أمريكيا وتلقوا نتائج... مع وجود أكثر بقليل من 30 ألف اختبار إيجابي".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.