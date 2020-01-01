الصحة العالمية تكشف عن حقيقة انتشار "كورونا" عبر الهواء

الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 14:15 | منوعات, صحة

الصحة العالمية تكشف عن حقيقة انتشار

جهينة نيوز:

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المثار حول انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عبر الهواء، وذكرت أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على الـ "فيسبوك" أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، حذّر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا، وقال: وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة، موضحاً أنّه تم تسجيل نحو 378 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم، كما أودى بحياة 16500 شخص.


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