برّي: الوضع لايحتمل وأطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة

جهينة نيوز:

تداول رئيس المجلس النيابي في لبنان نبيه بري بشكل مباشر مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب موضوع إعلان حالة الطوارئ، وكشف عن أنّه طلب من رئيس الحكومة السبت الماضي إعلان حالة الطوارئ، وأنّ دياب وعده بذلك.

وقال بري: لكنني لم أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى هذه الساعة، وفي أي حال، أنا أطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة، لأنّ الوضع لا يُحتَمل، تتوازى بالتأكيد مع حالة الطوارئ الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وحماية الامن الغذائي والاجتماعي.

وأكّد بري أمام زواره أنّ اعلان حالة الطوارئ أمر ضروري، وليس الاكتفاء بما هو حاصل اليوم مع ما يشبه "حالة طوارئ لايت"، فيما المطلوب هو التشدّد والصرامة إلى أبعد الحدود في إلزام المواطنين بالتقيّد بالإجراءات أسوة بما هو معمول به في دول العالم، وعلى الأقل لجهة فرض حظر التجوّل ضمن فترات معينة، وعلى سبيل المثال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، فعلى الأقل القوى العسكرية والأمنية التي تتولّى فرض الأمن وتطبيق الاجراءات الوقائية نهاراً، يمكن لها أن ترتاح قليلاً في فترة الليل.