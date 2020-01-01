للمرة الأولى في تاريخها.. صفر حوادث في لبنان

الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 14:07 | مجتمع, حوادث

للمرة الأولى في تاريخها.. صفر حوادث في لبنان

جهينة نيوز:

أولى نتائج حظر التجوّل في كل المناطق اللبنانية، تُرجمت اليوم، حيث أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على موقع "تويتر" أن إحصاءات الحوادث التي تجريها يومياً ويتمّ التحقيق فيها خلال آخر ٢٤ ساعة مضت لم تسجّل أي حادث سير.

وللمرة الأولى في تاريخها، لم تسجّل غرفة "التحكم المروري" أيّ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بفضل التشدّد في تطبيق خطّة التعئبة العامة من قبل الجيش والقوى الأمنية.

وحسب صحف محلية، نشرت الغرفة عبر حسابها في "تويتر": إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: صفر حادث، وأرفقتها بهاشتاغ "خليك بالبيت".


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