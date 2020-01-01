الزرفي يشكل فريقاً تفاوضياً لضمان الأغلبية في الحكومة الجديدة

جهينة نيوز:

شكل رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي فريقاً مفاوضاً معه لضمان الأغلبية بشأن الحكومة الجديدة.

وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي شكّل فريقاً مفاوضاً معه، في مؤشر على أنه لا يفكر في الانسحاب من مهمة تشكيل الحكومة، مبيناً أن الفريق المشكل يتضمّن سياسيين، ونواب سابقين، وشخصيات نجفية معروفة.

وأضاف: رئيس الوزراء المكلّف قد يبدأ بحراكه، من خلال فريقه التفاوضي، باتجاه القوى السياسية للحصول على أغلبية برلمانية داعمة له في تصويت منح الثقة في البرلمان، حتى وإن استمر رفض بعض الكتل له.